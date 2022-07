B&You répond à RED by SFR avec un forfait à prix choc

Comme vous allez pouvoir le constater, ce forfait B&You est relativement simple à appréhender. Déjà, il vous permettra de téléphoner et d'envoyer des SMS/MMS à volonté depuis la France métropolitaine. Par ailleurs, lorsque vous serez dans l'Hexagone, une enveloppe internet mobile de 100 Go en 4G sera mise à votre disposition. Avec un tel volume, vous allez pouvoir naviguer sur le web, regarder des vidéos et télécharger des applications sans compter.

Enfin, durant vos déplacements en Europe ou dans les DOM, les appels et les SMS/MMS garderont leur dimension illimitée vers ces zones ainsi que la métropole. C'est une bonne chose pour pouvoir rester en contact avec vos proches pendant un voyage. Aussi, 20 Go de datas pourront être consommées depuis l'étranger.