Cdiscount fait chuter le prix de ces 5 TV pour les soldes 2022 !

On quitte les TV 43" pour s'intéresser à un plus gros morceau, avec pour commencer cette TV LED UHD 4K 65" PHILIPS 65PUS7556 à 499,99€ au lieu de 785,14€. Si le format d'image ne change pas, on passe à une taille d'écran beaucoup plus conséquente de 65" (164 cm).

Elle supporte également tout ce que la technologie HDR peut proposer, comme HDR10, HDR10+, Dolby Vision et HLG10. L'image de cette TV est autrement améliorée par la technologie propriétaire P5 Perfect Picture Engine.

Côté son, on part cette fois sur deux haut-parleurs de 20W, qui supportent le Dolby Atmos pour une meilleure expérience sonore. Côté connectique enfin, on retrouve ici trois ports HDMI, un port US, un port réseau et le WiFi.