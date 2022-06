Cdiscount : le MEGA TOP 10 des MEILLEURS produits pour les soldes

On repasse de nouveau sur les PC portables gamer avec une fois encore le Lenovo Legion 5 15ACH6H, mais encore plus costaud. Il affiche en effet toujours un écran 15,6" FHD, mais cette fois avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 165 Hz.

À l'intérieur, on trouve également du meilleur matériel avec une encore plus prisée carte graphique RTX 3070, toujours un Ryzen 5 5600H et un SSD M.2 de 512 Go, ainsi que non pas 8 mais 16 Go de RAM. Il marque également un autre point avec cette fois une version familiale de Windows 11 installée nativement.

Un PC portable gamer d'un autre niveau en somme, sauf côté connectique, qui reste identique à celle de son petit frère. De ce fait, il est proposé chez Cdiscount à 1199,99€.