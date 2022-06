Pour le soldes, le prix de cette TV OLED est tout simplement indécent !

Passons aux choses sérieuses en soulignant le fait que ce téléviseur arbore un somptueux écran 55 pouces (139 cm) avec une définition 4K et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Cette dalle OLED délivre une image bluffante et un rendu HDR de grande qualité. C'est bien simple, il est difficile de trouver un modèle aussi doué à l'heure actuelle. De plus, les joueurs seront ravis puisque cet exemplaire est taillé pour le gaming. Voilà pourquoi il est équipé de ports HDMI 2.1 et d'une compatibilité VRR. Que vous soyez sur Xbox Series ou sur PS5, vous allez adorer !

Pour finir, nous devons bien évidemment préciser que la LG OLED55C18 est en réalité une Smart TV capable de se connecter à internet. Des applications telles que Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video ou encore MyCanal seront présentes. Et les contenus compatibles pourront être lus en 4K.