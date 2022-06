Samsung, Philips, TCL, Hisense : voici 5 TV 4K à prix réduit pour les soldes !

Retrouvons une nouvelle TV TCL, la 55C821 et son écran de 55" affichant de la 4K. Si nous avons jusque là vu des écrans OLED et QLED, nous avons ici un modèle utilisant les mini-LED. Elles ont différents avantages : plus petites, il est possible d'en mettre plus dans une TV et ainsi multiplier les sources lumineuses pour améliorer les contrastes.

L'autre avantage, toujours lié à leur taille, c'est que les TV sont encore plus fines. Ainsi ce modèle arbore un look sobre avec son cadre en aluminium brossé et son écran extrêmement fin. Vous allez donc pouvoir de profiter de vos films, séries et jeux dans d'excellentes conditions avec cette Smart TV de grande qualité.

La TCL 55C821 est à seulement 869,99€ en ce moment chez Cdiscount.