Soldes Fnac-Darty : les 5 offres à saisir avant ce soir minuit !

Samsung et smartphone toujours, avec cette fois-ci le Galaxy A52s . Il se situe un cran en-dessous du S20 FE mais n'a pas à rougir de ses performances pour autant. Ni de son prix d'ailleurs car celui-ci passe à 399€ pour cette fin de Soldes, avant de remonter à 459€ demain.

Son écran est un Super AMOLED 60 Hz de 6,5" sous lequel se trouve un espace de stockage de 128 Go. Il a l'avantage de pouvoir accueillir une carte microSD pouvant être de 1024 Go maximum. Il dispose de 6 Go de mémoire vive pour faire tourner toutes vos applications et jeux. Sa batterie de 4500 mAh permet de tenir une journée et est compatible charge rapide 25 W. Enfin, ses capteurs de 64 Mpx, 12 Mpx, 5 Mpx et 5 Mpx permettent de faire de belles photos et vidéos pour une résolution maximum en 4K.