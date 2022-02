Fin des Soldes : 7 offres immanquables à saisir chez Cdiscount

Passons maintenant à du matériel haut de gamme pour le gaming, la bureautique ou le travail. Il s'agit de l'excellent ordinateur portable HP Pavilion Gaming cd2001nf à 724,99€ sur Cdiscount. Il va rendre vos parties beaucoup plus belles et fluides grâce à ses caractéristiques techniques.

Doté d'un écran 17.3’’ Full HD IPS LED, il cache en fait un processeur Intel Core i5-11300H Tiger Lake-H (3.1 GHz, 4 cœurs) avec 8 Go de RAM (2 x 4 Go) DDR4 3200 MHz installés. Sachant qu'il peut en contenir 32 Go au maximum. Il dispose de deux cartes graphiques : un chipset incorporé au processeur et une NVIDIA Turing GeForce GTX 1650 4 Go GDDR6. Enfin, il est équipé d'un SSD de 512 Go et sa batterie offre une autonomie de 5h.