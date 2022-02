Soldes : le smartphone POCO X3 Pro tombe à moins de 200€ !

En utilisant le code POCO38 dans le panier, vous allez pouvoir obtenir ce très bon petit smartphone pour seulement 197€. Il s'agit d'une offre limitée dans le temps, donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à l'utilisez dès à présent. En plus de ça il est expédié depuis l'Espagne donc sa réception devrait être rapide.

Les performances du POCO X3 Pro sont dignes de celles d'un flagship de 2020, donc l'obtenir pour ce prix là est une véritable aubaine. D'autant que là il s'agit de la version avec le plus d'espace de stockage disponible, à savoir 256 Go. Comme il n'y a pas de possibilité d'extension via carte microSD, c'est un atout non négligeable.