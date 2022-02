Samsung Galaxy S21 : à seulement 559€, c'est un prix jamaix vu !

Voyons maintenant ce que vaut le smartphone en termes de composants. Et ça commence directement par son bel et grand écran Super AMOLED de 6,2" avec une fréquence de rafraîchissement paramétrable sur 120 Hz pour une résolution totale de

2400 x 1080 pixels.

Le processeur utilisé sur ce modèle est un Exynos 2100 octa-core 2.9 GHz couplé à un GPU Mali-G78 MP14, le tout accompagné de 8 Go de RAM afin de faire tourner apps et jeux dans les meilleures conditions possibles.

La batterie a une capacité de 4000 mAh et est compatible charge rapide 25 W en plus de la charge sans fil. Vous avez donc une grosse journée d'autonomie devant vous avec en plus la possibilité de le recharger en seulement 45 minutes.

Enfin, les trois capteurs photo à l'arrière font respectivement 64 Mpx, 12 Mpx et 12 Mpx pour filmer et photographier en 8K à 30 images/seconde (résolution maximum, vous pouvez la changer bien entendu). Quant à l'avant, il y a un capteur de 10 Mpx pour prendre ses plus beaux selfies.