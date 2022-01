La Fnac casse le prix de l'excellente TV 4K Xiaomi pour les Soldes

La TV P1 de chez Xiaomi est équipée d'une connectique complète. Jugez plutôt : une prise Ethernet RJ-45, quatre prises USB 2.0

et trois prises HDMI. Vous allez donc pouvoir y brancher tout ce que vous voulez : console, disque dur externe, lecteur blu-ray, clé USB, etc. Ces derniers vous permettent de lire des fichiers multimédia nomade via un lecteur sur la TV, de type VLC.

En plus du WiFi, indispensable pour le bon fonctionnement de la TV connectée et l'utilisation de l'assistant connecté Google, il y a aussi le Bluetooth. Cette fonction permet, entre autres, de pouvoir par exemple relier une barre de son à l'écran sans avoir à utiliser de fil. Mais ça peut servir également pour appairer un smartphone afin de diffuser le son via les haut-parleurs de la TV plutôt que sur celui-ci.