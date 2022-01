Soldes : le Samsung Galaxy S21 FE à prix choc et Galaxy Buds2 offerts !

C'est une offre comme on en voit trop rarement qui se présente aujourd'hui. En effet, Boulanger vous propose d'acquérir l'excellent Samsung Galaxy S21 FE pour seulement 609€ et offre en plus une paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds2 pour chaque achat. Voici donc comment obtenir cet excellent prix sur le site.

Tout d'abord, il faut être en mesure d'aller récupérer le produit en magasin Boulanger. En effet, afin de bénéficier d'une remise de 100€, il faut choisir le retrait magasin comme mode de livraison. Ce qui fait que le prix passe à 659€. Ensuite, il faut rentrer le code promo S21FE50 dans le panier pour avoir 50€ supplémentaires de déduits. Les Galaxy Buds2 quant à eux sont automatiquement ajoutés au panier avec le smartphone.