Top 3 des smartphones Samsung à prix choc avec ces codes promo Soldes

Ça commence plus que fort avec l'excellent Galaxy S20 FE , la Fan Edition du déjà très bon S20 qui en corrige tous les défauts remontés par les utilisateurs. Si le prix affiché est de 465,5€, vous pouvez économiser 20€ supplémentaires en utilisant le code CR20 juste avant de payer. Et en plus de ça vous pourrez récupérer 22€ en Rakuten Points.

Pour revenir au smartphone, il est équipé de 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire extensible via le port microSD inclus. L'écran fait 6,5" avec une fréquence d'affichage pouvant être montée à 120 Hz. Le processeur est un

Exynos 990 avec une fréquence de 2,73 GHz.

L'autonomie peut vous emmener jusqu'à une journée et demi avec une charge rapide 15 W. Enfin, les capteurs de 12 Mpx, 8 Mpx et 12 Mpx à l'arrière et 32 Mpx à l'avant permettent de faire des photos et vidéos d'une résolution maximale de 4K en 60 images/seconde.