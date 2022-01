Ce téléviseur 4K chute à moins de 300€ pour les Soldes

C'est une bien belle offre que l'on peut trouver chez Darty en ce lundi matin. Le site marchand propose d'acquérir une TV 4K Hisense , d'une diagonale de 43", pour 299,99€. Cela représente une baisse de prix de 100€ par rapport au prix habituel, et c'est une excellente affaire.

Non seulement vous allez pouvoir la relier à une prise d'antenne pour regarder la TV classique. Mais en plus vous allez pouvoir télécharger toutes les plateformes de streaming audio et vidéo de votre choix pour vous faire plaisir. Netflix, Prime Vidéo, Spotify, Disney+, MyCanal, Salto… Plus qu'un téléviseur c'est un véritable centre multimédia.