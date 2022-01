Le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G tombe à moins de 600€ pour les Soldes

Le côté photo du Samsung Galaxy S20 Ultra est bien entendu son gros point fort, mais ce n'est certainement pas son seul atout. Son écran, par exemple, est l'un des plus beaux que vous pouvez trouver actuellement. Il mesure 6,9" de diagonale avec une technologie Super AMOLED. Et surtout : il est possible d'activer une fréquence d'affichage de 120 Hz pour une fluidité sans pareille.

Tout ça est rendu possible grâce au processeur Exynos 990 couplé au GPU Mali-G77 MP11 ainsi qu'au 12 Go de RAM qui rendent l'utilisation de n'importe quelle app ou jeu super fluide. Il est doté d'une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 45 W. Dans les faits cela signifie que toutes options poussées au maxium, il vous offre une bonne journée d'autonomie. Et qu'en moins d'une heure vous faites passer la batterie de 0 à 100%.