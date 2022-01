Soldes Fnac : ce gigantesque écran PC gamer Xiaomi est 100€ moins cher !

L'Ecran PC gamer Xiaomi BHR5116GL vous propose une dalle de 34 pouces qui vous permet de profiter des moindres détails de votre environnement de jeu. Pas besoin de plisser des yeux pour apercevoir votre ennemi au fond de la map, avec un écran de cette taille vous êtes en permanence au courant des déplacements de vos adversaires.

La dalle est également incurvée pour vous permettre d'éviter toutes les distractions pouvant survenir dans votre pièce de jeu mais aussi pour vous proposer une expérience de jeu plus immersive et plus intense.

Côté technique, l'écran Xiaomi BHR5116GL vous propose une définition 3440 × 1440 au format 21:9, une fréquence d'affichage de 144 Hz, une luminosité allant jusqu'à 300 nits et un ratio de contraste de 3000:1 ainsi qu'un temps de réponse de 4 ms, soit une fiche technique plus que satisfaisante pour les besoins des joueurs, même les plus hardcore. Il bénéficie également de la technologie AMD FreeSync Premium afin de réduire les micro-saccades.

La connectique enfin se compose de deux ports HDMI 2.1, de deux ports Display Port et d'une prise jack pour y brancher un casque en filaire.