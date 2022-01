Le prix du Xiaomi Redmi Note 10 Pro s'effondre pour les Soldes

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un très bon téléphone qui va bientôt souffler sa première bougie. Commercialisé à 279€, il aligne une fiche technique qui n'est pas loin d'être parfaite. Alors quand on voit son prix qui passe à 268,77€, on ne peut qu'avoir envie de craquer pour ce smartphone qui fait de très belles photos (mais pas seulement).

Le modèle proposé ici en promo est celui qui contient 64 Go de mémoire interne et 6 Go de RAM. Si la seconde est immuable, la première peut être améliorée via une carte microSD à insérer. Ainsi, vous pourrez garder les 64 Go pour les apps, et votre carte SD pour tous les autres fichiers amovibles.