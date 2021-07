Passez à la 4K avec cette Smart TV LG 65 pouces en promo pour la fin des Soldes

Transformez votre salon en véritable salle de cinéma avec cette TV dotée d’une grande dalle de 164 cm de diagonale et disposant de la technologie OLED pour vous offrir une image impressionnante. La Smart TV de LG est dotée des dernières technologies pour afficher une belle image, fine et riche de détails grâce à sa résolution 4K de 3840 x 2160 pixels. Un capteur de luminosité permet un ajustement automatique des paramètres d’affichage en fonction de l’éclairage ambiant.

Elle dispose également des fonctions Smart TV grâce à son système webOS 5 et LG ThinQ AI. Lancer vos services de streaming directement depuis la télécommande pour profiter de tous votre contenu numérique sans vous embarrasser de nouvelles télécommandes et de boitiers supplémentaires.

L’image est traitée avec les technologies HDR Effect, 4K Cinema HDR, HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ et HLG. Autant dire que la qualité d’affichage est bien présente. La partie audio n’est pas en reste avec le Dolby Atmos et une sortie optique numérique pour la raccorder à votre installation home cinema ou bien à une barre de son. Vous disposerez également de 4 entrées HDMI et de 3 ports USB. Elle saura décoder les formats MP3, WMA, PCM, AC3, ACC ou AC4 directement.