OnePlus Nord 2 : où précommander le nouveau smartphone OnePlus au meilleur prix ?

Comme son nom l'indique, le OnePlus Nord 2 est le successeur du OnePlus Nord. Proposé dans un coloris Grey Sierra, le OnePlus Nord 2 est un smartphone équipé d'un écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L'appareil dispose aussi d'un processeur MediaTek Dimensity 1200-AI gravé en 6nm, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage interne de 128 Go (non extensible). L'ensemble fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche OxygenOS 11.3.

Du côté de l'autonomie, on retrouve une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide de 65W. Cette compatibilité permet au smartphone d'être chargé à 100% en seulement 30 minutes.

La partie photo/vidéo du smartphone est assurée par la présence d'un triple capteur principal de 50MP + 8MP + 2MP et d'un capteur frontal de 32MP.

Enfin, la norme Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, le Bluetooth 5.2, le NFC, le GPS et le port USB Type-C sont essentiellement de la partie.