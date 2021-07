OnePlus 8 Pro : un smartphone sans compromis vraiment moins cher pour les Soldes

Sorti au printemps 2020, le OnePlus 8 Pro compatible avec le réseau 5G est un smartphone équipé d'un écran Fluid AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une définition en QHD+ de 3168 x 1440 pixels et un ratio d'écran de 93,6%.

Tournant sous le système d'exploitation mobile Android, le téléphone possède aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 865, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go et surtout une batterie de 4510 mAh avec recharge sans fil Warp Charge 30. Un temps de 30 minutes de charge permet d'avoir une journée d’autonomie.

Concernant l'APN, le OnePlus 8 Pro embarque une quadruple caméra avec un objectif principal de 48MP zoom hybride x3, un ultra-grand angle 48MP, un téléobjectif de 8MP et un objectif IR de 5MP. Une caméra frontale de 16MP Super Slow motion jusqu'à 960 fps se chargera de réaliser les plus beaux selfies.