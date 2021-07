OnePlus Nord : le smartphone 5G vraiment moins cher pour les Soldes

Sorti en France durant l'été 2020, le OnePlus Nord qui est compatible avec la 5ème génération de réseau mobile est un smartphone équipé d'un écran Fluid AMOLED de 6,44 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le téléphone embarque aussi un processeur Snapdragon 765G gravé en 7nm, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne de 128 Go non extensible, une batterie 4115 mAh compatible avec la recharge rapide Wrap Charge 30T et le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche Oxyen OS.

Concernant l'appareil photo numérique du smartphone, on retrouve un quadruple capteur principal de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP ainsi qu'un double capteur frontal de 32 + 8 MP.

Enfin, le OnePlus Nord sera livré dans un coffret contenant notamment des écouteurs OnePlus Bullets USB Type-C, un adaptateur secteur Warp Charge 30T, un câble Warp Type-C et un éjecteur de carte SIM.