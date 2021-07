Le Realme 8 devient l'un des smartphones 5G les plus abordables pour les Soldes

Commercialisé depuis le printemps 2021, le Realme 8 est un smartphone doté d'un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90Hz. Le téléphone est aussi équipé du processeur MediaTek Dymensity 700 Octo-Core, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go et d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide de 18W. L'ensemble tourne avec le système d'exploitation mobile Android 11 avec une interface utilisateur Realme UI 2.0.

Côté APN, on retrouve un quadruple capteur principal de 48 MP + 2 MP + 2MP et un capteur frontal de 16 MP.

Concernant la connectivité, le réseau Wi-Fi 5 (ac), le Bluetooth 5.1, un port USB Type-C, le NFC, un lecteur biométrique à empreinte digitale, un capteur de reconnaissance faciale, une prise Jack et le GPS sont notamment de la partie.

Pour en finir avec ce bon plan, il faut savoir que le Realme 8 5G est livré dans une boîte avec un chargeur 18W, un câble USB-C, une coque de protection et un outil d'éjection de la carte SIM.