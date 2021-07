Pixel 5 : l'excellent smartphone de Google est en promo pour les Soldes

Après avoir évoqué le bon plan Rakuten, faisons un focus sur la fiche technique du smartphone de Google.

Sorti durant l'automne 2020, le Pixel 5 est équipé d'un écran OLED de 6 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 765G gravé en 7 nm, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et du système d'exploitation mobile Android. Concernant l'autonomie, le smartphone est doté d'une batterie de 4 000 mAh compatible avec la recharge rapide à 18 W et la recharge sans-fil.

Pour la partie photo/vidéo, le téléphone embarque un module Grand angle de 12,2 mégapixels et un module Ultra grand-angle de 16 mégapixels pour le capteur principal. On retrouve aussi un capteur frontal de 8 mégapixels.

Enfin, la connectique du smartphone se compose notamment de la norme Wi-FI 802.11 a/b/g/n/ac, du Bluetooth 5.0 et du NFC.