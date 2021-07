Ce smartphone Realme 8 est le meilleur smartphone pas cher du moment pendant les Soldes

Vous recherchez un smartphone polyvalent ? Le Realme 8 vous offre l’essentiel pour un prix très raisonnable. Pour moins de 180 € vous allez disposer d’un smartphone avec écran de 6,4“ Super AMOLED Full HD+ dans un boitier léger et très fin avec seulement 7,99 mm d’épaisseur. Il est animé par un processeur Media Tek Helio G95 Gaming à 6 cœurs épaulé de 6 Go de mémoire vive. Le tout fonctionne sous Android 11.

Du côté photo, il dispose d’un quadruple capteur à l’arrière dont le principal grimpe à 64 MP. La prise de vue est optimisée par l’intelligence artificielle intégrée. Il dispose d’un capteur ultra-grand-angle de 8 MP et d’un mode Macro et d’un mode noir et blanc.

Pour en profiter au maximum au cours de la journée, il est doté d’une batterie de 5 000 mAh et de la recharge rapide à 30 watts pour retrouver toute son autonomie au plus vite. Il lui suffit de 65 minutes pour passer de 0 à 100 % avec une charge optimisée pour prolonger la durée de vie de la batterie. Il est doté d’un double lecteur de carte Nano SIM et d’un lecteur de carte mémoire microSD.

Que ce soit pour les fonctions de base d’un smartphone ou pour visionner des vidéos et jouer, le Realme 8 en version 128 Go est une valeur sûre. Il offre de belles performances pour un prix très accessible.