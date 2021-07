Cdiscount frappe fort pour les Soldes avec un pack TV Samsung QLED 4K et la console Xbox Series S à prix fou 🔥

Le pack Next-Gen signé Cdiscount s'assure d'ores et déjà une belle place au palmarès des plus belles offres High-Tech des soldes d'été 2021. Et pour cause, le téléviseur Samsung Q80A a de nombreux arguments pour lui, en plus de son prix réduit. Tout d'abord au niveau de la qualité d'image proposée, avec un format d'affichage en 4K UHD (2160p)

et une résolution de 3840 x 2160 adaptée à tous les types de visionnage. Le rétroéclairage par LED sublimera votre expérience en améliorant les contrastes comme les couleurs de manière à offrir un rendu optimal. Ce téléviseur propose également un visionnage grand angle et une image adaptative sans se montrer trop énergivore.

Smart TV compatible avec l'assistant Google, celle-ci se montrera parfaite pour des parties de jeu endiablées grâce à la Xbox Series S inclue dans ce pack ! 100% digitale, cette console de salon vous permettra de jouer grâce à une bibliothèque de jeu en ligne, pas de CD à prévoir donc ! Une manette de jeu ainsi qu'un câble HDMI complètent cette offre, de manière à ce vous n'ayez plus qu'à brancher le tout pour jouer.