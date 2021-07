Soldes Apple : Obtenez ce Macbook Air en promo à moins de 1000€ sur Cdiscount

Le MacBook Air version 2019 pourrait bien s'inviter dans de nombreux foyers. Et pour cause, l'ultrabook s'affiche à prix réduit chez Cdiscount et il y a de nombreuses raisons de céder à la tentation d'un tel achat. Au niveau du design, ce Mac bénéficie de la refonte lancée par Apple en 2018 après presque 10 ans d'une apparence quasi similaire. De quoi s'extasier devant les lignes fines et toujours aussi épurées de ce MacBook Air, dans une robe gris sidéral qu'on ne présente plus et qui a contribué à faire la célébrité des produits de la Pomme.

Au niveau des performances, ce MacBook Air sera votre meilleur ami pour une utilisation professionnelle comme personnelle, que ce soit au travail, dans le cadre de la prise de note pour les étudiants, ou encore pour le visionnage du dernier épisode de votre série préférée. Ultrabook puissant, le MacBook Air 2019 est équipé d'un processeur Intel Core i5 1.6 GHz de 8ème génération ainsi que d'une mémoire RAM de 16 Go. Vous pourrez difficilement l'accuser de ramer. Par ailleurs, son écran 13,3" doté d'une résolution 2500x1600 le rend tout à fait exploitable pour tous les usages, y compris le visionnage de contenus vidéo.

Enfin, il y a de la place sur ce MacBook Air 2019, puisque 512 Go de mémoire interne sont inclus. Et ce n'est pas non plus la batterie qui devrait vous faire défaut, avec jusqu'à 12h de fonctionnement entre 2 recharges dans la meilleure configuration d'optimisation choisie. Et en plus, la livraison est gratuite, alors, foncez !