TV OLED LG à prix cassé : le modèle 65 pouces est soldé chez Cdiscount

Si vous êtes à la recherche d’un bon plan à saisir pendant les soldes sur une Smart TV 4K, cette LG 65BX3 devrait vous intéresser. Avec sa dalle UHD 2160p de 164 cm avec rétroéclairage OLED accompagnée de toutes les dernières technologies telles que le Dolby Vision IQ, le HDR Effect et le HDR 10 Pro, vous allez plonger dans un monde digital en très haute définition.

L’image est d’une grande finesse et d’une précision incroyable tout comme le rendu des couleurs, la luminosité et le contraste important. Tout est réuni sur cette Smart TV pour vous offrir le meilleur de la technologie disponible maintenant à un prix décent. Un grand écran 4K devient enfin accessible.

Elle dispose de 4 entrées HDMI et deux ports USB, d’un tuner TNT numérique ainsi que de nombreuses fonctions supplémentaires pour optimiser l’image telles que le 4K upscaling, la calibration automatique ainsi que le décodage du son en Dolby Atmos avec un équipement audio intégré développant une puissance de 40 watts.

Couplée à un home cinéma sur sa sortie numérique, elle sera idéale pour vos séances vidéo et pour vous en offrir toujours plus, cette Smart TV vous propose également les fonctionnalités habituelles avec les applis de streaming vidéo et audio directement accessibles.