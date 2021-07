Xiaomi, Samsung, Oppo : Top 5 des meilleures offres smartphones pour les Soldes Darty

Le Huawei P40 5G, disponible à 449€ chez Darty, est un modèle 6,1 pouces affichant une définition de 2 340 x 1 080 pixels à travers son bel écran OLED, toutefois cantonné à 60 Hz, mais qui fait un excellent travail côté luminosité et contraste. Et les performances sont très solides, grâce à son Soc Kirin 990 5G à 8 cœurs couplé à 8 Go de RAM, et à son GPU Mali-G76 MP16.

Bien qu'il embarque une "petite" batterie de 3 800 mAh, le Huawei P40 5G fait un bon travail d'optimisation et assure une bonne journée et demie d'autonomie. D'autant qu'il est compatible avec la charge rapide à 22,5W, pour récupérer 57% de charge en seulement 30 minutes. Pour a photo, il est équipé d'un excellent capteur principal de 50 mégapixels.

Celui-ci est soutenu par un téléobjectif de 8 MP et un ultra grand-angle de 16 MP, pour offrir des clichés bluffants de clarté et bien exposés. Précisions enfin que ce modèle compatible 5G dispose de 128 Go de mémoire de stockage et d'un capteur d'empreinte optique sous l'écran. Si vous souhaitez en apprendre plus, lisez notre test du Huawei P40 5G .