RED by SFR ou B&You : quel forfait 5 Go à prix cassé choisir ?

Les utilisateurs qui ne pourront se satisfaire de si peu opteront pour le bon compromis avec le forfait 60 Go à 12,99 € par mois. Pour ceux pour qui le smartphone est nécessaire en permanence pour toutes les utilisations possibles, le forfait 100 Go avec 12 Go en Europe/DOM est proposé pour moins de 15 € par mois.

Comme chez RED by SFR, B&You propose un forfait 5G alliant une connexion Internet à hauteur de 130 Go par mois pour en profiter pleinement ainsi que 15 Go d’Internet dans les DOM et en Europe. Et pour rester libre en permanence, toutes les offres B&You sont sans engagement, vous partez quand vous voulez.