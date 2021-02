L'opérateur RED by SFR va à l'essentiel avec son forfait 5 Go à prix mini !

À l'instar de ses concurrents, RED by SFR possède plusieurs gammes de forfaits, afin de correspondre à tous les utilisateurs. L'opérateur propose ainsi un forfait à prix mini, à destination des petits budgets. Mais même en dépensant peu chaque mois, il est possible de profiter d'un abonnement très avantageux.

Car le forfait 5 Go inclut premièrement les appels, SMS et MMS illimités. Et ce, que vous soyez situé(e) en France métropolitaine, dans les DOM ou dans un pays de l'Union européenne.

De plus, l'offre vous permet de profiter (un peu) de la richesse d'Internet depuis votre smartphone. Comme son nom l'indique, le forfait comprend en effet une enveloppe de 5 Go de données mobiles. Et lorsque vous serez en voyage, une rallonge de 6 Go supplémentaires est prévue, pour continuer à arpenter le web depuis les DOM et l'UE.