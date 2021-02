Soldes Cdiscount : le smartphone Galaxy S20+ est au meilleur prix chez Cdiscount

Puisque Cdiscount s'occupe de cette promotion, rappelons les modalités en vigueur chez l'e-commerçant bordelais. La livraison à domicile ou en point retrait est gratuite pour tous les clients sans aucune distinction. Avec le programme Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an), vous obtiendrez des avantages supplémentaires toute l'année. Le paiement en quatre fois (soit 173,84€ au moment de l'achat puis 173,82€ par échéance) est possible. La garantie est valable pendant deux ans. Aussi, les stocks sont très limités donc ne tardez pas trop !

Le Samsung Galaxy S20+ arbore un magnifique écran Amoled 6,7 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels. Cette dalle atteint pratiquement la perfection sur n'importe quel contenu. Et que dire des performances de ce modèle pourvu d'un processeur Exynos 990 épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Le tout avec un système d'exploitation Android.

Autant dire tout de suite que votre téléphone sera capable de lancer n'importe quel jeu vidéo en 3D avec des graphismes poussés au maximum sans jamais être victime de ralentissements. C'est une vraie bête de course qu'aucune tâche ne fera plier.