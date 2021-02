Face à RED by SFR, B&You contre-attaque avec son forfait 200 Go à moins de 15€/mois

Jusqu'à ce jeudi 18 février 2021 inclus, les nouveaux clients Bouygues Telecom peuvent souscrire au forfait B&You à 14,99 euros par mois. Le tarif indiqué est fixe et n'évoluera pas au bout d'une période d'un an. Il s'agit d'une offre mobile qui ne nécessite aucun engagement de la part du futur client.



Le forfait en question comporte des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile de 200 Go avec le réseau 4G depuis l'Hexagone.



Dans l'Union Européenne et dans les DOM, les clients bénéficieront de 15 Go de données comme s'ils étaient en France.