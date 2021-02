Forfait mobile : B&You casse les prix avec son forfait 5 Go à moins de 5€/mois

Quoi de mieux qu’un mini forfait Internet mobile quand on utilise peu son smartphone. À l’attention de tous celles et ceux qui se concentrent sur l’essentiel. Pour moins de 5 € par mois, vous allez pouvoir bénéficier de tout ce qui compte vraiment avec un téléphone portable.

Les appels, SMS et MMS sont illimités autant en France qu’en Europe ou dans les DOM. Vous allez pouvoir vous connecter au web à hauteur de 5 Go depuis la France ou bien, tout autant, depuis l’étranger en Europe et DOM.

Et pour que cette offre soit vraiment pertinente, il s’agit d’un abonnement sans engagement et sans augmentation du prix après quelques mois. Libre à vous de rester ou de changer d’offre quand vous le souhaitez.