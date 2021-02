B&You renouvelle toute son offre avec des forfaits mobile à partir de 5€

La gamme débute à 4,99 € par mois avec le forfait 200 Mo aussi bien en France que dans les DOM et l’Europe. Il comprend également les appels et SMS/MMS en illimité. Pour les utilisateurs plus gourmands, B&You propose les forfaits 4G 60 Go à 12,99 € par mois ou 100 Go à 14,99 € par mois avec 10 et 12 Go d’Internet respectivement utilisable en Europe et dans les DOM. Les appels et SMS sont bien entendu illimités en Europe et dans les DOM.

Enfin, pour les plus exigeants, B&You lance sa série spéciale 5G avec un forfait de 130 Go à utiliser depuis la France avec appels, SMS et MMS en illimité. Vous disposez également de 15 Go d’Internet à utiliser depuis l’Europe et les DOM.