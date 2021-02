Forfait mobile : plus que quelques heures pour profiter de l'offre Free 80 Go à 11,99 €/mois

Avant cela, vous disposerez donc d'une enveloppe de données mobiles de 80 Go, avec les débits offerts par la 4G+ de Free. Et si jamais vous dépassez cette quantité, sachez que vous pourrez toujours aller sur Internet depuis votre smartphone, mais votre connexion sera alors bridée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la Série Free 80 Go est également un forfait mobile illimité et sans engagement. Vous pourrez donc appeler, mais aussi envoyer des SMS et des MMS, sans limite, depuis la France métropolitaine, les DOM et l'Union européenne. De plus, lors de vos voyages dans l'une de ces deux dernières destinations, vous aurez à votre disposition une enveloppe de 10 Go de data par mois.