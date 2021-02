RED by SFR vs. B&You : quel forfait mobile 4G sans engagement choisir ?

Commençons avec des similitudes appuyées en matière de modalités entre les deux opérateurs. Déjà, les formules RED by SFR 200 Go et B&You 200 Go sont à 15€/mois pour la première et 14,99€/mois pour la seconde. Le tarif est donc quasiment le même. Elles sont aussi sans engagement pour le client et valables jusqu'au 10 février 2021. Aussi, 10€ supplémentaires au moment de la souscription vous seront inévitablement demandés pour l'activation de la carte SIM.