L'opérateur Bouygues prolonge son forfait Very B&You 200 Go à moins de 15€/mois

Nous n’en avons jamais assez. Mais il est hors de question de se ruiner dans un forfait mobile couteux. Du moins, c’est notre philosophie chez Clubic. Pourquoi payer plus pour n’avoir rien de plus ? Le forfait de B&You répond parfaitement à ce besoin.

Pour seulement 14,99 € par mois, vous disposez d’un forfait avec les appels et les SMS/MMS illimité en France. Vous allez pouvoir surfer autant que vous voulez avec 200 Go de data par mois depuis la France. Plus besoin de surveiller le compteur, avec 200 Go vous voyez large et vous allez pouvoir visionner autant de vidéos que vous le souhaitez.

De plus, ce forfait est sans engagement. Vous venez et vous repartez quand vous le décidez. Pas de mauvaise surprise non plus au bout de 12 mois, le forfait ne change pas, son prix non plus. Décidément, c’est un bon plan comme nous les aimons ici.