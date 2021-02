Soldes : le casque gaming Corsair Void Elite à moins de 50€ chez Cdiscount

Ce casque, qui existe également au format sans fil, est d'abord intéressant pour son design. L'appareil adopte un style particulier où les coussinets et l'arceau réglable ont une allure bien spécifique. Dans ce coloris Carbon, l'ensemble reste sobre et convaincant pour tous les gamers. Branché en jack 3,5 mm, il se connecte en un instant et est opérationnel immédiatement.

Le Void Elite se fait extrêmement confortable. Le revêtement en maille microfibre se veut durable et doit afficher une longue durée de vie. Il contient une mousse à mémoire de forme épousant parfaitement les contours du crâne.

L'appareil est compatible PC, PS4, Xbox One, Switch et même avec les appareils mobiles via un adaptateur inclus.