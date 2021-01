Soldes Cdiscount : notre sélection des TV 4K en promo pour la 2ème démarque

Pour 369,99 € ou 94,73 € par mois en 4 fois, vous allez pouvoir profiter d’un téléviseur 4K de qualité signé Samsung. Le UE43TU7172 est doté d’une dalle 4K de 43“ soit 108 cm de diagonale. Comme pour toute TV 4K, la résolution UHD s’élève à 3840 x 2160 pixels. Le rétroéclairage à LED offre une image lumineuse avec une belle restitution des couleurs claires ou sombres.

Samsung a doté cette TV de nombreuses fonctionnalités et technologies pour vous offrir une belle expérience vidéo. Elle dispose de la technologie HDR 10+ et de l’Hybrid Log-Gamma. Le tuner TNT est compatible avec les standards DVB-C, DVB-S2 et T2. Du côté de l’image, cette télévision embarque le Digital Clean View, le Mega Contrast, le PurColor et l’affichage Crystal. Autant dire que rien ne manque dans la fiche technique.

Ses fonctions smart TV fonctionnent sous TizenOS et elle dispose de plusieurs modes préconfigurées pour l’affichage (Jeu, Film, Naturel, Auto). Elle est classée A pour sa consommation d’énergie et elle est dotée de 2 ports HDMI, de l’USB et d’une sortie audio numérique. Elle peut recevoir une carte CI+ et dispose de deux haut-parleurs de 10 watts chacun.

Elle se connectera au réseau via le Wifi du domicile ou en RJ45 pour vous permettre d’accéder à vos contenus favoris en ligne.