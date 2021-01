Soldes Darty, Oled en promo : la TV Philips 55OLED855 profite de 300€ de réduction

Le modèle est une Android TV, il est donc possible d'accéder à tous les contenus souhaités en un rien de temps. A chaque interruption, films et surtout séries reprendront exactement là où vous les aviez laissés. Pour vous balader sur l'application comme à la maison, personnalisez l'interface avec vos programmes et applis préférés. De plus, comme il est équipé de l'assistant Google, le téléviseur réagit et obéit au simple son de votre voix !