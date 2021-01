Soldes : le smartphone Oppo Find X2 Lite 5G est en promo chez Fnac et Darty

La promotion est valable à la fois chez Darty et Fnac. Les enseignes partagent des modalités très similaires avec la livraison à domicile gratuite et la possibilité de récupérer la commande en magasin. Pour obtenir d'autres avantages, n'hésitez pas à souscrire à Fnac+ ou Darty+ selon le site sélectionné. Le paiement en plusieurs fois répond aussi présent. Tout cela avec une garantie de deux ans.

Passons aux spécificités techniques de cet Oppo FIND X2 Lite. Il embarque un écran Amoled de 6,4 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. La dalle est bien calibrée. Pour ce qui est du processeur, il s'agit d'un Snapdragon 765G. Ainsi, le smartphone est compatible avec la 5G malgré son tarif extrêmement abordable. 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go sont de la partie.

Bref, c'est une configuration parfaite pour lancer n'importe quelle application et naviguer sur internet avec une fluidité optimale. Le constat est similaire sur la plupart des jeux qui tourneront sans le moindre ralentissement.