L'opérateur RED by SFR relance son forfait 200 Go à 15€

Si vous recherchez un gros forfait data Internet, cette offre est pour vous. Elle est sans engagement, sans durée limitée avant de voir son prix grossir. Vous pouvez profiter de 200 Go de connexion Internet 4G pour seulement 15 € par mois au lieu de 25 €. Et si jamais, vous arriviez à dépasser les 200 Go, il est possible de recharger votre forfait de 50 Go supplémentaire pour 10 € de plus.

Bien entendu, vous bénéficiez en même temps des appels, SMS et MMS en illimité depuis la France. Et pour que l’offre soit encore plus complète, Red by SFR vous offre votre accès à SFR Cloud avec 100 Go d’espace de stockage en ligne rien que pour vous. Vous pourrez accéder à vos documents sur un espace sécurisé où que vous soyez.