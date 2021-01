Bon plan : RED by SFR propose son forfait mobile 100 Go à 14€ par mois !

Nous allons comme toujours débuter avec quelques modalités en vigueur sur cette promotion conduite par RED by SFR. Celle-ci est valable jusqu'au 25 janvier 2021 pour les nouveaux clients de l'opérateur. Vous ne serez pas engagé et le prix ne doublera pas au bout d'un an. Vous devrez simplement vous acquitter de 10€ supplémentaires au moment de la souscription. Cette somme est nécessaire pour effectuer l'activation de la carte SIM. De plus, votre numéro de téléphone actuel peut être conservé gratuitement.

Ce forfait embarque une enveloppe internet de 100 Go en 4G. Si cela n'est pas suffisant, vous aurez la possibilité d'activer une recharge de 50 Go chaque mois contre 10€ en plus. Dans tous les cas, vous ne devriez pas tomber à court de datas même en navigant sur le web au quotidien.

Les appels illimités sont de retour vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Un appel ne peut cependant pas excéder une durée maximale de 3 heures. Les SMS/MMS sont eux aussi illimités mais seulement en métropole et dans la limite de 200 destinataire par mois.