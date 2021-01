Soldes Fnac - Darty : la superbe TV LG Nanocell 65" à prix cassé

Avec la technologie NanoCell, LG fat évoluer la qualité des écrans LED pour proposer une nouvelle expérience aux utilisateurs. Grâce à ce procédé, le constructeur permet d'offrir des images toujours plus précises, d'une définition 4K et avec une sensation de réalité toujours plus importante.

Le NanoCell offre un contraste plus important avec des noirs plus profonds mais également une luminosité accrue, notamment sur les contenus HDR, cette nouvelle norme colorimétrique qui se rapproche plus encore du cinéma. Les couleurs sont également plus vives et plus nombreuses pour offrir davantage de nuances à chaque image.

L'écran proposé ici à la fois par la Fnac et Darty propose une taille de 65 pouces, soit une diagonale de 163 cm qui offre un spectacle son et lumière à toute la famille. Le cinéma s'invite véritablement chez vous !