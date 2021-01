Soldes Amazon : les gammes Fire TV et Echo en réduction

Amazon a revu le design de son appareil et a opté pour un format sphérique qui permet d'offrir un son à 360° dans toute la pièce. Les haut-parleurs ont également été revus pour plus de puissance et des basses plus généreuses. Alexa est bien évidemment de la partie et inclut les fameuses "skills", ces services tiers proposés par des milliers d'entreprises pour vous permettre de faire votre shopping, de contrôler vos accessoires domotiques ou d'écouter la radio ou des podcasts d'une simple commande vocale.