Un Xiaomi 11 Lite 5G NE offert pour toute souscription au forfait RED by SFR 100 Go !

Le RED Deal du jour est une sacrée offre puisque l'opérateur RED by SFR vous offre tout simplement un nouveau smartphone entièrement neuf. Il s'agit du Xiaomi 11 Lite 5G NE que vous pouvez recevoir pour toute souscription au forfait 100 Go à 15€/mois. Cela sous-entend un engagement de 24 mois mais ça reste tout de même une bonne affaire.

Le forfait vous donne droit aux appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, Amérique du Nord et DOM (hors Mayotte) ainsi que vers les fixes de 52 pays. Et vous avez même une enveloppe de 15 Go de données à utiliser dans l'UE, les DOM, la Suisse et Andorre. Sachez qu'il est possible d'avoir ce forfait en version 5G pour 5€ de plus par mois.