Jusqu'à 270€ de remise sur les smartphones OPPO : voici les promos dingues à ne pas manquer chez Orange !

Cette troisième offre concerne l'incontournable OPPO Find X5 qui vient tout juste de sortir. Ce modèle peut être à vous pour seulement 49€ si vous souscrivez à un forfait Orange de 200 Go 5G avec un engagement de 24 mois. En effet, il est affiché à 339€ dans ce cas-là et vous bénéficiez d'un bonus à la reprise de 200€ en revendant votre ancien téléphone en boutique (en réservant via le click and collect) ainsi que d'une réduction de 90€. Petite nouveauté : en plus des offres sur les écouteurs et la montre connectée, vous avez en plus une offre de remboursement de 100€ sur l'achat d'un accessoire OPPO.

L'OPPO Find X5 bénéficie d'un superbe écran Full HD+ de 6,55" avec, cette fois-ci, une fréquence de rafraîchissement pouvant être réglée à 120 Hz. C'est le smartphone idéal pour les gamers en quête de fluidité dans leurs jeux préférés. Il dispose d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go.

Sa batterie de 4800 mAh tiendra facilement une journée et demie et sa charge rapide 80W vous permet de passer de 0 à 100% en seulement 20 minutes. Ajoutez à cela un très bon appareil photo avec trois capteurs arrière de 50 Mpx, 50 Mpx et 13 Mpx, 32 Mpx à l'avant et vous obtenez un modèle de smartphone ultra performant.