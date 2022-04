OPPO Find X5 Lite à 1€+4€/mois : comment profiter de cette offre Bouygues Telecom ?

Avant de passer à ce qui se cache sous la coque de ce smartphone, intéressons-nous à ces mensurations. Le OPPO Find X5 Lite mesure 156,8 mm de haut pour 72,1 mm de large et 7,81 mm d'épaisseur. Sur la balance il affiche un poids plume de 173 grammes. Vous le sentirez donc à peine dans votre poche et dans votre main.



Il est doté d'un écran FHD+ AMOLED de 6,4" avec une fréquence de rafraîchissement adaptative pouvant être configurée à 90 Hz au maximum. Cette option permet d'atteindre une fluidité qui plaira énormément aux gamers. Avec 90 images par seconde à l'écran, vous serez capable de capter le moindre mouvement et ainsi réagir en conséquence. Ou tout simplement profiter d'un jeu extrêmement fluide.

Pour faire tourner les jeux et les applications, il est doté d'un processeur octa-core Mediatek Dimensity 900 avec une fréquence de base de 2,4 GHz et une finesse de gravure de 6 nm. Pour ce qui est du GPU, il s'agit d'un ARM Mali-G68 MC4. Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive. Et la mémoire interne fait 256 Go de base. Elle peut être étendue via une carte microSD à introduire dans le smartphone et d'une capacité maximale de 1024 Go.

Ainsi, les programmes seront installés sur la mémoire interne. Quant à la carte microSD elle pourra accueillir tous vos fichiers multimédia : photos, vidéos ou encore chansons pour ne pas encombrer la mémoire principale.