Le Samsung Galaxy S20 FE chute à son meilleur prix ce weekend !

Sous la coque du Galaxy S20 FE se trouve une sélection de composants extrêmement qualitatifs qui font tourner le smartphone à plein régime. Et ça commence bien évidemment par le processeur, un Exynos 990 octa-core 2,73 GHz avec une finesse de gravure de 7 nm accompagné d'un GPU Mali-G77 MP11.

La batterie, d'une capacité de 4500 mAh, est compatible charge rapide 15 W. L'autonomie de celle-ci peut vous offrir une journée et demi d'utilisation classique. Enfin, les trois capteurs photo arrière de 12 Mpx, 8 Mpx et 12 Mpx permettent de prendre des photos en 4K et de filmer dans la même résolution à 60 images/seconde. Et vous pouvez compter sur un capteur 32 Mpx à l'avant, idéal pour les selfies et la visio.