Une offre irrésistible sur le Samsung Galaxy Note 20 qui tombe à moins de 600€

On l'a dit, le Galaxy Note 20 est un smartphone grand par la taille : 6.7 pouces (17 cm) en Super AMOLED avec une fréquence d'affichage de 60Hz. Il tourne avec un processeur Exynos 990 octa-core et 8 Go de RAM. C'est sur la mémoire qu'il est particulièrement généreux parce qu'il propose non seulement 256 Go de mémoire, mais vous pouvez en plus lui ajouter jusqu'à 1 To supplémentaire via le port microSD.

La batterie de 4300 mAh offre une autonomie moyenne d'une bonne grosse journée. Bien sûr tout dépend de votre utilisation de celle-ci et il est possible de la tirer sur plusieurs jours si vous l'utilisez avec parcimonie. Mais là où il impressionne, c'est la compatibilité charge rapide 45W qui permet de le faire passer de 0 à 100% en 30 minutes seulement.

Un mot également sur le S-Pen, le stylet fourni avec le smartphone qui permet de s'en servir très simplement et sans laisser de trace sur l'écran. Il y a un emplacement dans le smartphone pour le ranger lorsqu'on ne s'en sert pas. Et bien sûr, il faut parler des capteurs photos. Le Galaxy Note 20 en possède 3 à l'arrière, de 12 Mpx, 12 Mpx et 64 Mpx. Et un de 10 Mpx à l'avant. Vous pouvez filmer et photographier au maximum en 8K à 30 images/seconde.