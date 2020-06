La tablette Lenovo TAB M10+ X606 64Go à un excellent prix !

Après le week-end de Pentecôte, la Team Clubic Bons Plans est allée faire un tour chez Boulanger, et principalement au rayon tablette tactile. La TAB M10+ X606 de Lenovo bénéficie en ce moment d'une promotion sur le site marchand. Affichée initialement à 199,99 euros, la tablette voit son prix diminuer à exactement 169,99 euros ; soit une baisse de 30 euros. Deux modes de livraison gratuite sont disponibles pour toute commande de la tablette : la réception à domicile et le retrait en magasin Boulanger.

La Lenovo TAB M10+ X606 est notamment équipée d'un écran tactile Full HD de 10,3 pouces (avec une résolution de 1920 x 1200px), d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go en eMMC, du système d'exploitation Android 9.0, d'un processeur Octo Core 2,3 Ghz et d'une batterie de 5000 mAh lui permettant une autonomie de 7 heures en mode standard.



Pour l'appareil photo, on retrouvera une caméra arrière de 8 MP et une caméra frontale de 5 MP. Du côté de la connectique, le Bluetooth 5.0, le port USB-C et le Wifi sont notamment de la partie.